اغتصاب واتجار بالبشر... مصادرة ممتلكات أندرو تيت "المثير للجدل"

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صادرت السلطات الرومانية مجموعة من السيارات الخاصة بصانع المحتوى المثير للجدل، أندرو تيت وشقيقه تريستان، الموقوفان على خلفية اتهامات بالاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل عصابة إجرامية.



وتأتي مصادرة ممتلكات "نجم السوشال ميديا" من طرف الأمن الروماني، بعد اعتقاله الأسبوع الماضي، وإبقاءه قيد التوقيف لمدة شهر مع تواصل التحقيقات.



وتقدر قيمة السيارات المحجوزة، وفقا لتقرير إخباري محلي، بأكثر من خمسة ملايين دولار، حيث تضم مجموعته الفاخرة سيارات من نوع بوغاتي شيرون، ورولز رويس وبورش وفيراري.

وبالإضافة إلى السيارات، أوضحت التقارير الإعلامية الرومانية، أن السلطات صادرت أيضا، عددا من المباني بما في ذلك الذي عاش فيه الأخوان بالبلاد، ويُزعم أنه كان يحتجز فيه ست شابات.

وقبل اعتقاله، أثار تيت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره صورا لمجموعة سياراته الخاصة متباهيا بانبعاثاتها الكربونية الكثيفة، في سلسلة تغريدات على توتير.



وشارك تيت صورة له وهو يملأ سيارته البوجاتي، بالبنزين وطلب من الناشطة البيئية غريتا تونبرغ، أن ترسل له عنوان بريدها الالكتروني حتى يتمكن من إرسال "الانبعاثات الهائلة" التي تطلقها سياراته بالتفصيل.



وردت الناشطة السويدية على استفزازات تيت، بتغريدة "أحصل على حياة"، وهو تعبير في اللغة الإنجليزية يشير إلى أن حياته فارغة ويحتاج لملء وقته للقيام بأمور مفيدة.



وظهر تيت في مقطع مصور نشره على تويتر، ينتقد غريتا ويطلق نكات عليها وهو يدخن السيجار، وأمامه "صندوق بيتزا"، قالت تقارير إعلامية، إنه ما ساعد الشرطة في تحديد موقعه، وهو ما نفته هذه الأخيرة لاحقا.



وقالت المسؤولة بوكالة مكافحة الجريمة المنظمة "دييكوت"، رامونا بولا، إن أربعة مشتبه بهم، من بينهم تيت، سيُحتجزون لمدة 30 يوما بعد أن مدد القاضي فترة احتجازهم الأولية إلى 24 ساعة.

وأشارت بولا إلى أن القرار لم يكن نهائيا وأن المشتبه بهم لهم الحق في الاستئناف، بحسب صحيفة إندبندنت.



ولطالما كان تيت الذي يواجه تهما ثقيلة في قلب الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب فيديوهاته وآراءه الخلافية عن النسوية وأزمة الرجال في العالم الحديث، والتي أكسبته شعبية واسعة ولقب "ملك الذكورة السامة"، من طرف منتقديه.



وبسبب هذه التعليقات وأخرى، حظرت منصات تويتر فيسبوك وانستغرام وتيك توك، حسابات تيت التي تحظى بملايين المتابعين، قبل أن يعيد إيلون ماسك تفعيل حسابه على تويتر، بعد استحواذه على المنصة.



ومباشرة بعد عودته إلى تويتر، عاد تيت إلى إثارة الجدل في سلسلة التغريدات المذكورة ضد الناشطة البيئية، قبل اعتقاله.