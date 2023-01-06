سياسي أمريكي يصف بايدن بأنه "قاتل ومجرم حرب"

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صرح السياسي الأمريكي المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي، جيفري يونغ، بأن الشيء الرئيسي الذي تحتاجون إلى معرفته عن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو أنه "قاتل ومجرم حرب".

وقال يونغ عبر حسابه في "تويتر": "لا يهمني إذا كان يعاني(بايدن) من الخرف أو يلقي خطبا مثل باراك أوباما، المجرم الآخر، ذلك غير مهم، أهم شيء يجب معرفته عن الرئيس الأمريكي هو أنه قاتل ومجرم حرب، ويجب طرد جميع مجرمي الحرب من البيت الأبيض".

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إن بايدن تمكن من إنشاء أقوى التحالفات والشراكات الدولية في تاريخ الولايات المتحدة، وشددت الإدارة الأمريكية على أن ذلك أصبح سمة مميزة لنهج الرئيس الأمريكي.

وعلى خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها في "الناتو" كييف بإمدادات الأسلحة، بتكلفة تفوق عشرات المليارات من الدولارات.

من جانبها، صرحت موسكو مرارا وتكرارا، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وأن الأسلحة التي يتم نقلها ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.