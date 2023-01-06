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قتلى بحادث مروع في كوت ديفوار.. وفاجعة في نيجيريا

6
JANUARY
2023
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لقي ما لا يقلّ عن 14 شخصا مصرعهم وأصيب 73 آخرون بجروح إثر اصطدام حافلتي ركاب ببعضهما البعض في ياموسوكرو بوسط كوت ديفوار، الخميس، بحسب ما أعلنت فرق الإسعاف، فيما لقي 18 شخصاً مصرعهم إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في شمال نيجيريا.
 
ولم يتّضح في الحال سبب الحادث الذي وقع عند المخرج الجنوبي للعاصمة ياموسوكرو باتجاه أبيدجان، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
 
وبحسب حصيلة نشرتها فرق الإسعاف فقد أسفر الحادث عن سقوط 14 قتيلا، هم 9 رجال و5 نساء، و73 جريحا نقلوا إلى مستشفيات في ياموسوكرو.
 
حوادث قاتلة
 
الحوادث المرورية كثيرة جدا، ومميتة غالبا، في كوت ديفوار حيث لا يخضع عدد كبير من المركبات للصيانة كما أن قسما كبيرا من الطرقات بحالة سيئة.
 
أحد الأسباب الرئيسية أيضا لحوادث السير في كوت ديفوار هو عدم إلمام سائقين كثيرين بأصول القيادة، إذ يحمل العديد من هؤلاء رخصا حصلوا عليها من مفتشين فاسدين مقابل رشى مالية ومن دون أن يلتحقوا بمدرسة لتعليم قيادة السيارات.
 
في الأول من أغسطس قُتل 37 شخصا وأصيب 13 آخرون في حادثين مروريين وقع أحدهما قرب أبيدجان والآخر قرب ياموسوكرو.
تشهد كوت ديفوار أكثر من 12 ألف حادث مروري سنويا.
 
تعد الحوادث المروية السبب الأول للوفيات في صفوف الأطفال والشباب، بحسب وزارة النقل التي تقول إن معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في كوت ديفوار هو 24 وفاة لكل ألف نسمة.
حادث مروري في نيجيريا             
 
لقي 18 شخصاً مصرعهم إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في شمال نيجيريا، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي الخميس.
 
قال يوسف عبد الله، مسؤول السلامة المرورية في ولاية باوتشي، إنّ الحادث وقع مساء الأربعاء قرب قرية ناباردو في منطقة تورو، مشيراً إلى أنّ الحافلة كانت تقلّ 17 راكباً حين اصطدمت وجهاً لوجه بشاحنة واشتعلت فيها النيران.
 
أوضح أنّ كلّ من كان على متن الحافلة، أي "الركاب الـ17 والسائق، التهمتهم النيران أحياء"، في حين لم يصب أيّ من ركاب الشاحنة الثلاثة بأيّ أذى، مضيفا أنّ الحادث نجم عن السرعة الزائدة.
 
الحوادث المرورية شائعة في نيجيريا حيث يفتقر قسم كبير من الطرقات كما السيارات إلى الصيانة اللازمة ولا يتقيّد كثير من السائقين بالحدّ الأقصى للسرعة ولا بقواعد المرور.
 
في سبتمبر 2022 أعلنت اللجنة الفدرالية للسلامة المرورية أنّه بين العامين 2016 و2021 لقي حوالى 33 ألف شخص مصرعهم في نيجيريا في 65 ألف حادث مروري.
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