إغلاق للمطار وقتال عنيف... عقاب "قاسٍ" من عصابة إبن "إل تشابو"

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ألقت المكسيك، الخميس 5 كانون الثاني 2023، القبض على أوفيديو جوزمان، وهو زعيم عصابة مخدرات مكسيكية وابن إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان المعروف باسم "إل تشابو".



وأطلق ذلك العنان لرد فعل عنيف من جانب مسلحي العصابات، الخميس، الأمر الذي تسبب في إغلاق مطار مدينة كولياكان، حيث طلبت السلطات من السكان البقاء في منازلهم.



من جانبه، قال وزير الدفاع لويس كريسنسيو ساندوفال في مؤتمر صحفي إن قوات الأمن ألقت القبض على العضو البارز في عصابة سينالوا البالغ من العمر 32 عاماً، وذلك بعد ثلاث سنوات من محاولة اعتقال انتهت بإذلال الحكومة.

وأظهرت مقاطع مصورة قتالاً عنيفاً خلال الليل في كولياكان، المدينة الرئيسية في ولاية سينالوا بشمال المكسيك، حيث أضاءت نيران طائرات الهليكوبتر السماء.



وكان مطار المدينة هدفاً للعنف، إذ قالت شركة الطيران الحكومية إن إحدى طائراتها أُصيبت بنيران قبل رحلة مقررة إلى مكسيكو سيتي. وأضافت أنه لم يصَب أحد بأذى. وتم إغلاق المطار حتى ليل الخميس.

وتم اعتقال أوفيديو لفترة وجيزة في عام 2019، ولكن تم إطلاق سراحه بسرعة لإنهاء انتقام عصابته العنيف في كولياكان. وكان الحادث بمثابة انتكاسة محرجة لحكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. وأصبح أوفيديو شخصية رئيسية في العصابة منذ اعتقال والده.



ويأتي أحدث اعتقال له قبل قمة قادة أميركا الشمالية في مكسيكو سيتي الأسبوع المقبل، والتي سيحضرها الرئيس الأميركي جو بايدن وتتضمن قضايا أمنية على جدول الأعمال.



وعرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أوفيديو أو إدانته.



ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تسليمه للولايات المتحدة مثل والده، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن سوبرماكس بولاية كولورادو، وهو أكثر السجون الاتحادية الأميركية تأميناً.



كانت قوات الأمن تحاول صباح الخميس احتواء رد فعل عنيف على اعتقال شركاء جوزمان في منطقة كولياكان.



وحثت الحكومة المحلية الناس على البقاء في منازلهم، وقالت إن المدارس والمكاتب الإدارية أُغلقت بسبب العنف. كما أُقيمت حواجز في الشوارع.



وكتب خوان دي ديوس جاميز، رئيس بلدسة كولياكان، على تويتر "طالبنا سكان كولياكان بألا يغادروا بيوتهم بسبب الإغلاقات التي تحدث في مناطق مختلفة بالمدينة".



وأُدين خواكين جوزمان (65 عاماً) في نيويورك عام 2019 بتهمة تهريب مليارات الدولارات من المخدرات إلى الولايات المتحدة والتآمر لقتل أعداء.