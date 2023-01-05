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بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومين

5
JANUARY
2023
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وطنية - أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، بوقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا عشية عيد الميلاد الأرثوذكسي الذي يحتفل فيه البلدان هذا الأسبوع، بحسب ما أعلن الكرملين.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا عن وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا منذ أطلقت عمليتها العسكرية في فبراير العام الماضي، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

ويأتي الإعلان بناء على طلب بوقف إطلاق النار خلال العطلة الدينية صدر عن الزعيم الروحي الروسي الأرثوذكسي البطريرك كيريل (76 عاماً).

وقال بوتين، وفق ما جاء في بيان صادر عن الكرملين: "استجابة لدعوة قداسته البطريرك كيريل، أوجه إلى وزير الدفاع الروسي بدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتباراً من الساعة 12,00 (09,00 ت غ) في السادس من كانون الثاني هذه السنة حتى الساعة 24,00 (21,00 ت غ) في السابع من الجاري".

وأضاف البيان: "نظراً إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين الذين يعتنقون (المذهب) الأرثوذكسي يقطنون مناطق قتال، ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف لإطلاق النار ومنحهم فرصة لحضور قداديس الكنائس".

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