living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السلطات السعودية: السماح للمرأة بالحج من دون محرم

5
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية الخميس، رسمياً، أنه يسمح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم.

وعلى حسابها عبر “تويتر”، كشفت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر تطبيق “نسك”، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري (1444 هجري)، لافتة إلى السماح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم، حيث تضمنت الضوابط أن يستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.

وبحسب الشروط التي نشرتها الوزارة، فإن الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام سيكون هو 12 عاما مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، بالإضافة إلى وجود “هوية وطنية” للمواطنين أو “هوية مقيم” للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444 هجري.

خطوات #التقديم_على_الحج عبر موقع وزارة #الحج_والعمرة، أو عن طريق #تطبيق_نسك.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/LL3YMszv7q


— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 5, 2023

كافة المعلومات عن شروط الحجز والأولويّة، في #التقديم_على_الحج لعام 1444هـ.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/RiUMwOn9FL

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout