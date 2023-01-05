السلطات السعودية: السماح للمرأة بالحج من دون محرم

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أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية الخميس، رسمياً، أنه يسمح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم.

وعلى حسابها عبر “تويتر”، كشفت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر تطبيق “نسك”، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري (1444 هجري)، لافتة إلى السماح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم، حيث تضمنت الضوابط أن يستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.

وبحسب الشروط التي نشرتها الوزارة، فإن الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام سيكون هو 12 عاما مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، بالإضافة إلى وجود “هوية وطنية” للمواطنين أو “هوية مقيم” للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444 هجري.

خطوات #التقديم_على_الحج عبر موقع وزارة #الحج_والعمرة، أو عن طريق #تطبيق_نسك.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/LL3YMszv7q



— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 5, 2023

كافة المعلومات عن شروط الحجز والأولويّة، في #التقديم_على_الحج لعام 1444هـ.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/RiUMwOn9FL