إيران: السعودية مستعدة لاستئناف المفاوضات

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أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الخميس، أن “وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أبلغ مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية سيد محمد حسيني خلال لقائهما في البرازيل، عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع إيران”.

وقال حسيني، في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية، إنه “على هامش حفل تنصيب رئيس البرازيل تم التحدث إلى وزير خارجية السعودية بشكل مفصل، ولم يقتصر اللقاء على إلقاء التحية بل أنه استمع برحابة إلى الكلام وأبدى وجهات نظره أيضا”.

وأضاف: أن “القضية الأساسية كانت كيف ستكون نتائج المحادثات بين إيران والسعودية التي انطلقت بوساطة العراق حيث أعلن الاستعداد لاستئناف المفاوضات”.

كما اشار حسيني الى أنّ “وزير الخارجية السعودي رحب بعقد عدة اجتماعات لبحث الخلافات والمخاوف حتى نتمكن في النهاية من التوصل إلى نتيجة”.