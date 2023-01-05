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أكثر من 700 ألف شخص في إنجلترا وويلز دون تدفئة مركزية

5
JANUARY
2023
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كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن أكثر من 700 ألف شخص في إنجلترا وويلز يفتقرون إلى التدفئة المركزية في منازلهم هذا الشتاء.
 
وحسب البيانات فإن هذا الرقم يضاف إلى ما يصل إلى 367 ألف أسرة لا تستخدم الغاز أو الكهرباء لتدفئة منازلها، مشيرة إلى أنه في كل عام، هناك حوالي 10 آلاف حالة وفاة ناجمة عن المنازل الباردة والرطبة.
 
وحذرت الجمعيات الخيرية من أن كبار السن هم في كثير من الأحيان الذين يتعين عليهم العيش في هذه العقارات "غير الملائمة للسكن".
 
ووفقا لمسح لأكثر من 200 بالغ من قبل شركة Comparethemarket، فإن 36 في المائة من الأسر التي لديها أطفال تكافح من أجل دفع فواتير الطاقة.
روسيا اليوم
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