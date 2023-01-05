اكتشاف "كوكب مشتري حار" يحتفل بعام جديد كل 5 أيام

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اكتشف فريق دولي من علماء الفلك كوكبا خارجيا جديدا من فئة "كوكب المشتري الحار"، يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف كتلة خامس الكواكب بعدا عن الشمس والأكبر في المجموعة الشمسية.

وبحسب ما ذكرته الورقة البحثية المنشورة في مجلة arXiv، فإن الكوكب خارج المجموعة الشمسية المكتشف حديثا يدور حول نجم قزم سريع الدوران على بعد نحو 530 سنة ضوئية من الأرض، ويحتفل برحلة كاملة حول شمسه كل خمسة أيام.

وأطلق على هذا الكوكب الخارجي اسم TOI-778 b، وهو مثال لما يسمى "كوكب المشتري الحار (أو الساخن)" ، وهو عالم مشابه لأكبر كوكب في نظامنا الشمسي، كوكب المشتري الغازي العملاق، ولكنه يقع على مقربة وثيقة من نجمه.

ويؤدي هذا القرب إلى نشوء ظروف قاسية مثل درجات حرارة السطح الساخنة بدرجة كافية لتبخير الحديد، ومدارات تقل عن عشرة أيام أرضية.

ويدور كوكب المشتري الساخن هذا حول نجمه TOI-778، على مسافة تبعد نحو 5.6 مليون ميل (9 ملايين كيلومتر). وهذا أقرب بكثير من كوكب عطارد الموجود في نظامنا الشمسي إلى الشمس، على بعد نحو 29 مليون ميل (46 مليون كيلومتر) من نجمنا.

ويشار إلى أن نصف قطر الكوكب الخارجي TOI-778 b يبلغ 1.4 مرة من نصف قطر كوكب المشتري، وهو أكبر بنحو 2.8 مرة من كتلة العملاق الغازي.

ويدور TOI-778 b حول مضيفه TOI-778 (والملقب أيضا باسم HD 115447)، كل 4.6 أيام. وتقدر درجة حرارة سطحه بنحو 2240 درجة فهرنهايت (1500 كلفن أو 1227 درجة مئوية).