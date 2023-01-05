بالصورة - "ملك يمين".. هوية سعودية لجورجينا تثير ضجة واسعة!

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لبطاقة هوية للمقيمين في المملكة العربية السعودية تضمنت معلومات عن جورجينا رودريغز، صديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكتب في الهوية "ملك يمين" في وصف صلة جورجينا (28 عاما) بشريكها الذي انتقل مؤخرا لنادي النصر السعودي، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وسخر مغردون على "تويتر" من الهوية، التي أجمع النشطاء على أنها مفبركة، فيما أبدى آخرون غضبهم واستنكارهم لذلك، متهمين الشخص الذي قام بتزوير الوثيقة بالاستهزاء بقوانين المملكة وعاداتها وتقاليدها، مطالبين السلطات بمعاقبته.

ويأتي هذا بعد التفاعل الذي أحدثه إعلان تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما لمدة عامين، حتى 2025.

وكثرت التساؤلات حول العلاقة بين رونالدو وشريكته عارضة الأزياء الأرجنتينية الإسبانية بعد الانتقال للعيش في السعودية، خاصة وأن قانون المملكة يحظر العيش في نفس المنزل لغير المتزوجين.

وكشفت وسائل إعلام أن رونالدو بدأ بالفعل التخطيط لحفل زفافه على شريكة حياته في المملكة، وذلك بعد أن تم منحة قصرا كبيرا في أرقى الأماكن بالرياض.