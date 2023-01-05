بالفيديو- وفاة طفل في حفرة بعمق 35 مترا

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فشل المنقذون بمقاطعة دونغ ثاب بفيتنام، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر عشرة أعوام، بعد أن سقط في حفرة بعمق 35 مترا.

ووقع الطفل في حفرة بعمق 35 مترا في موقع بناء جسر بجنوب فيتنام، منذ السبت، واستمرت محاولات عناصر إغاثة في مقاطعة دونغ، على فصل أنبوب من الخرسانة المسلحة عن الحفرة، في محاولة لسحب الطفل المحاصر تاي لي هاو نام.

وتشكل الحفرة التي سقط فيها الطفل إحدى دعامات بناء جسر جديد في مقاطعة دونغ ثاب.

وبعد جهود إنقاذ استمرت 4 أيام، أعلن دوان تان بو، نائب رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة دونغ ثاب، الأربعاء، أن الطفل فارق الحياة.

وقال: "الطفل بقي عالقا في حفرة ضيقة وعميقة للغاية، مع إصابات متعددة وكمية غير كافية من الأكسجين لفترة طويلة".

وأضاف: "لقد جعلنا إنقاذ الفتى أولوية لنا.. لكن الظروف جعلت بقاءه على قيد الحياة أمرا مستحيلا".

وتحاول عناصر الإغاثة سحب الجثة لتسلمها لذويها لدفنها.

جدير بالذكر أن فيتنام جندت الثلاثاء مئات الجنود وخبراء الهندسة للمشاركة في جهود إنقاذ نام، وحاول عناصر الإنقاذ حفر الأرض وتليينها في محاولة لسحب الدعامة إلى الأعلى من أجل إنقاذ الطفل، كما حاولوا إزالة الوحل والمياه لتقليص الضغط حول الدعامة الخرسانية، إلا أن جهودهم التي استمرت أياما عدة لم تؤت ثمارها المرجوة.