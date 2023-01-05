انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

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افادت “روسيا اليوم” بان أسعار الغاز في أوروبا انخفضت عند افتتاح التعاملات اليوم للمرة الأولى منذ أكثر من عام إلى أقل من 700 دولار لكل ألف متر مكعب، حيث انخفضت بنسبة حوالي 2%.

وتدل معلومات بورصة لندن (ICE) على أن سعر العقود الآجلة لشهر شباط المقبل وفق مؤشر TTF بلغ 696,4 دولار لكل ألف متر مكعب (-2.3%). وفي الساعة العاشرة بتوقيت موسكو بلغ هذا السعر 726,3 دولار (+1,9%).

وفي 19 كانون الاول الفائت اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي على تحديد أقصى سعر صرف الغاز على مستوى 180 يورو لكل ميغاواط ساعة (نحو 2000 دولار لكل ألف متر مكعب). وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 15 شباط المقبل. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الأسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الغاز.