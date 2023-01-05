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توأم وسيم خدم بأفغانستان يخطف الأضواء.. يتبع كريستيانو كظله

5
JANUARY
2023
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انشغلت عديد وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بكل تفاصيل وكل صغيرة وكبيرة فيما يخص حيثيات انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، حيث قدم النادي، الأسطورة، في حفل ضخم على أرضية ملعب مرسول بارك في الرياض، الثلاثاء، ومن بين ما اقتنصته عدسات الكاميرات وشدت انتباه البعض هي لقطة الحراسة الشخصية لكريستيانو، ما أثار التساؤلات حول هوية الشابين التوأم اللذين يحرسان النجم البرتغالي.
 
ومما رشح من معلومات تناقلتها وسائل إعلام عن التوأم البرتغالي سيرجيو وجورجي راماليرو، الحارسين الشخصيين لرونالدو ورفيقيه في كل تنقلاته، أنهما خدما كجنديين في وحدة النخبة من القوات البرتغالية الخاصة في أفغانستان، ثم انضما لاحقا للشرطة البرتغالية قبل أن يتخصصا في حماية السياسيين والقضاة، ليتعاقد معهما رونالدو لاحقا عام 2021.
 
ويتحدر التوأم، حسب ما قرأته العربية.نت، من أنسياو بالقرب من مدينة بومبال التي تبعد ساعتين بالسيارة شمال لشبونة.
 
وإن كان من الطبيعي أن يلفت التوأم النظر، وهو ما يحدث مع جميع التوائم عادة، إلا أن التوأم البرتغالي لفت الانتباه أيضا بالوسامة التي نوه بها متابعو الدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن أناقتهما الواضحة في كل اللقطات.
 
وأوردت صحيفة "فلاش" البرتغالية أن التوأم طلب أخذ إجازة بدون راتب من سلك الشرطة للتفرغ من أجل حماية رونالدو وعائلته.
 
وذكرت تقارير إعلامية أن كريستيانو كان يخصص راتبا قدره 1.5 مليون دولار سنويا لحارسه الشخصي السابق "نونو"، وهو المبلغ الذي يتوقع أن يتقاضاه كل من الشقيقين راماليرو.
 
ويظهر التوأم راماليرو في أغلب اللقطات التي يظهر فيها النجم البرتغالي خارج الملعب، متجولا في الشوارع أو خلال السفر مع عائلته، فمهمتهما تكمن بمرافقته أينما ذهب.
 
وطبعا كانا على جانبي رونالدو، الثلاثاء، وسط صيحات آلاف المعجبين وأمام مئات الإعلاميين وعدسات المصورين، وحشد جماهيري بملعب "مرسول بارك" في الرياض، حيث ارتدى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي القميص رقم (7) لأول مرة، حيث قدّمه ناديه الجديد رسمياً، بعد توقيعه عقداً مع الفريق يستمر حتى 2025، في صفقة عالمية كبيرة جذبت الأنظار حولها.
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