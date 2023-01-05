لليوم الثاني.. النواب الأميركيون يفشلون بانتخاب رئيس لمجلسهم

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أرجأ مجلس النواب الأميركي الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، إلى ظهر الخميس جلسة انتخاب رئيس له بعد ثلاث جولات اقتراع جديدة فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفن مكارثي رئيسا للمجلس.

وعلى غرار جولات الاقتراع الثلاث العقيمة التي جرت الثلاثاء، أدلى النواب بأصواتهم في ثلاث جولات اقتراع جديدة جرت الأربعاء لكنها باءت كلها بالفشل إذ لم يتمكن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع حوالي 20 نائبا جمهوريا من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي إذ ظلّ هؤلاء على رأيهم بأنه معتدل أكثر مما ينبغي.

انتخاب رئيس المجلس

مساء الأربعاء اتّفق النواب على رفع جلسة انتخاب رئيس المجلس حتى ظهر الخميس (الساعة 17:00 توقيت غرينيتش).

يتطلب انتخاب رئيس مجلس النواب، ثالث أهم شخصية في السياسة الأميركية بعد الرئيس ونائب الرئيس، غالبية من 218 صوتا.

خلال جولات التصويت الستّ لم يتمكن مكارثي من تجاوز عتبة الـ203 أصوات.

من المفترض أن يواصل النواب التصويت إلى حين انتخاب رئيس لمجلسهم.

هذا الأمر يمكن أن يستغرق ساعات أو أسابيع.

في العام 1859 لم يتفق أعضاء الكونغرس على رئيس إلا بعد شهرين و133 جولة تصويت.