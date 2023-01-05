تركيا تعلن تحييد 1220 مسلحاً خلال عام 2022

جاء ذلك في تصريحات لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة “الأناضول”.

وقال الوزير خلال اجتماع لتقييم أعمال الوزارة في عام 2022: “أحبطنا 185 عملية إرهابية” خلال عام 2022.

وأوضح الوزير أنه تم “تحييد 1220 إرهابيا ينتمون لتنظيمات مختلفة، بينهم 87 قياديا”.

وأشار إلى أن “الإرهابيين الذين تم تحييدهم” 107 قتلوا، وألقي القبض على 974، بينما استسلم 193.

ونوه الوزير التركي إلى تنفيذ 130 ألفا و981 عملية أمنية في أرياف الولايات، و148 ألفا و301 داخل المدن.