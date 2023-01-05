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مصر تعلن الإفراج عن بضائع بمليارات الدولارات.. وقرار هام بشأن “شهر رمضان”

5
JANUARY
2023
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أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الإفراج عن بضائع متراكمة في الموانئ المصرية بمليارات الدولارات.

وأشار مدبولي إلى أنه يقوم حاليا بعقد اجتماع كل يومين، بهدف مراجعة موقف وإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وكذا الأدوية، منوها إلى أنه منذ أول ديسمبر الماضي، تمّ الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار، كما يتمّ حاليا من خلال مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفيّ، الإفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع بغرض توافر السلع في السوق المحلية.

وفي السياق نفسه، شدد مدبولي على أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن، مع التعامل بمنتهى الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار الجشعين.

واستمرارا في الحديث عن جهود الحكومة في توافر السلع بالأسواق، أشار مدبولي إلى أنه اعتبارا من اليوم بدأت المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض أهلا رمضان في توفير السلع للمواطنين بعدد من المحافظات، بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وسيتوالى افتتاح المعارض في باقي المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة، وفقا لتكليفات السيد الرئيس بتوفيرها على مستوى الجمهورية؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على السلع الأساسية المطلوبة بأسعار مناسبة.

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