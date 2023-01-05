إهداء أجهزة تجسس للسائقين على شكل ميداليات يثير ضجة في الأردن… والحكومة ترد

والشهر الماضي، شهدت محافظات جنوبي الأردن إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانًا.

وتطورت هذه الاحتجاجات إلى اشتباكات مع قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة معان، جنوبي المملكة، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس “أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان”، حسبما أفادت آنذاك وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.