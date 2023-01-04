ما خصائص صاروخ "تسيركون" الروسي الذي أعلن عنه بوتين؟

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صواريخ "تسيركون" الروسية تصفها مصادر عسكرية بأنّها لا نظير لها وقادرة على تدمير حاملات الطائرات الأميركية خلال 30 دقيقة، تعرّف إليها.

اختبرت روسيا بنجاح، اليوم الأربعاء، صاروخ "تسيركون" فرط صوتي، الذي أطلقته من الفرقاطة الجديدة "الأميرال غورشكوف".

الإطلاق الصاروخي نفذته الدفاع الروسية من مياه بحر بارنتس وأصابت هدفاً بحرياً في البحر الأبيض المتوسط.

ما هي منظومة "تسيركون" الصاروخية؟

هي صواريخ روسية تفوق سرعتها سرعة الصوت، وبإمكانها التحليق لمسافة تصل إلى 1000-1500 كيلومتر في 10 دقائق.

وتعدّ هذه الصواريخ، التي عرفت للمرة الأولى في العام 2017، فائقة الدقة في إصابة أهدافها.

وبحسب تقارير إعلامية، فإنّ سرعة صاروخ "تسيركون" قد تصل إلى ما يقرب من 8 أضعاف سرعة الصوت في الفراغ، وهو ما يعادل نحو 9700 كيلومتر في الساعة.

ومؤخراً، أصبحت روسيا أول دولة على الإطلاق تستخدم أسلحة تفوق سرعة الصوت في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ويأتي هذا في حين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر تموز/يوليو الماضي أنّ فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستكون أول سفينة تتسلح بصواريخ "تسيركون" فرط صوتية