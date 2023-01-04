زيارةٌ إماراتية "لافتة" إلى سوريا!

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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له.

وبحث الأسد مع وزير خارجية الإمارات العلاقات المتميزة التي تجمع سوريا والإمارات والتعاون القائم بينهما في العديد من المجالات، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

ولفتت الرئاسة السورية إلى أنّ "الرئيس الأسد أكد أنّ العلاقات مع دولة الإمارات تاريخية بما يصب في مصلحة البلدين وصالح قضايا المنطقة والاستقرار فيها".

وأشارت إلى أنّ "الشيخ عبدالله بن زايد يؤكد دعم بلاده لاستقرار سوريا وسيادتها على كلّ أراضيها".