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المرصد الأوروبي عن زيارة الوفد القضائي الاوروبي: نأمل أن يحذو القضاء اللبناني حذو الاوروبيين من أجل استعادة الاموال المصادرة بملف سلامة ‎‎

4
JANUARY
2023
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أكد المرصد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان في بيان، أنه يترقّب زيارة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان في التاسع من كانون الثاني الجاري لاجراء تحقيقات حول ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقضية شركة "فوري" التي يملكها شقيقه رجا سلامة والتي كانت السبب الأساس وراء الاشتباه في ضلوع الأخوين سلامة في عمليات اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في إطار وضع الملف على السكّة الصحيحة.
وشدد المرصد على أنه يعوّل على الزيارة التي تأتي لدعم العدالة في لبنان من أجل إعادة الحقوق الى أصحابها، داعياً القضاء اللبناني الى أن يحذو حذو القضاء الأوروبي في هذا الملف من أجل إستعادة الأموال متى تمت مصادرتها من الدول التي حجزت فيها لأنها ملك الشعب اللبناني ومن حقّه إستردادها.
وشدد المرصد على أنه "يتابع هذا الملف بدقّة وسيستكمل اعماله سعياً الى احقاق الحقّ من أجل خير لبنان واللبنانيين".

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