بعد التهديدات الإلكترونية...إجلاء تلاميذ من مدارس فرنسية

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أفادت وزارة التربية الوطنية الفرنسية بأن نحو عشرين مدرسة شهدت عمليات إجلاء يومَي الاثنين والثلاثاء، وذلك بعد تلقيها تهديدات على الانترنت بشن هجمات بقنابل ومتفجرات.

وأضافت وزارة التربية الوطنية "رصد هذه الرسائل أولياء أمور على تطبيقات واتساب وسناب تشات وأو إن تي"، وهي بوابة إلكترونية تعمل على ربط الأهالي والمدرّسين والتلاميذ، وفق وكالة فرانس برس.



وبحسب مصدر في الشرطة، فقد أرسلت رسائل يومَي 2 و3 كانون الثاني إلى حسابات تلاميذ على بوابة "أو إن تي".



وأشار مصدر مطّلع على التحقيق إلى أنه "أرسل من حساب أحد التلاميذ بريد إلكتروني" يتم الإعلان فيه عن نية صاحبه تفجير المؤسسة، مضيفاً "أوقف صاحب الحساب واحتجز الاثنين لكن أطلق سراحه لاحقا إذ تبيّن أن حسابه تعرّض للقرصنة".