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"أياتا" تهاجم قيود السفر على المسافرين من الصين

انتقد رئيس أكبر هيئة تجارية لشركات الطيران في العالم القيود المفروضة على المسافرين من الصين، قائلا إن مثل هذه الإجراءات أثبتت عدم فعاليتها في منع انتشار فيروس كوفيد-19.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا": "من المخيب للآمال للغاية أن نرى هذه العودة المفاجئة للإجراءات التي أثبتت عدم فعاليتها على مدى السنوات الثلاث الماضية".

هذا وهددت بكين باتخاذ "إجراءات مضادة" ضد الدول التي أعلنت فرض فحوص استثنائية على القادمين إليها من الصين، بعد أن ألغت الأخيرة بشكل مفاجئ الإجراءات الصارمة التي كانت تفرضها للحد من تفشي الوباء، ومنها الإغلاق والفحوص الجماعية والحجر الصحي الإجباري.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ شفافية بلادها فيما تعلنه بشأن تطورات الوباء، قائلة إن الصين تبادلت مع دول أجنبية معلومات بشأن التفشي الأحدث للفيروس، وأنه "لا ينبغي لأحد أن يغتنم الفرصة للانخراط في التلاعب السياسي أو الاستجابات التمييزية".

ففي الولايات المتحدة، سيظطر القادمون من الصين أو من كانوا فيها قبل 10 أيام لإظهار اختبار PCR سلبي أو إجراء اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

وفي اليابان، سيجرى للقادمين من الصين أو المسافرين الذين كانوا فيها آخر 7 أيام فحص PCR، ويخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوع إذا ثبت إصابتهم.

وفي بريطانيا، سيكون على القادمين من الصين إبراز نتائج اختبار كورونا سلبي قبل صعودهم على متن الرحلة.

ودعا أطباء الصحة العامة في ألمانيا لإجراء اختبار "كوفيد 19" على مستوى الاتحاد الأوروبي للقادمين من الصين.

واشارت تايوان الى ان الأشخاص القادمون من الصين بين 1 و31 كانون الثاني سيخضعون إلى اختبار PCR، ومن تثبت إصابتهم سيخضعون للحجر الصحي 5 أيام.

وأعلنت الهند ان القادمين من الصين وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند سيخضعون لاختبار PCR، ومن تثبت إصابته سيخضع للحجر الصحي.

وكانت الحكومة الصينية قد غيرت سياستها المتعلقة بفيروس كورونا، قبل نحو 3 أسابيع، وخففت من إجراءاتها الصارمة التي شملت الاختبارات الجماعية والإغلاق.