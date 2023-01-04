انخفاض أسعار النفط

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انخفضت أسعار النفط الأربعاء، بعد تهاويها في الجلسة الماضية متأثرة بمخاوف من ضعف الطلب نظراً لحالة الاقتصاد العالمي وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آذار 43 سنتاً، أي 0.5%، إلى 81.67 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأميركي 39 سنتاً، أي 0.5%، إلى 76.54 دولار للبرميل.

وخسر خاما القياس اكثر من 4% أمس الثلاثاء مع تسجيل برنت أكبر خسارة يومية له في أكثر من 3 أشهر.

ورفعت الحكومة الصينية أيضاً حصص تصدير المنتجات النفطية المكررة في أولى شحنات عام 2023 مما يشير إلى توقعات بضعف الطلب المحلي.