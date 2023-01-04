بوتين يطالب بتوثيق العملية العسكرية في أوكرانيا سينمائيا

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طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حكومته، الثلاثاء، بتنظيم عروض "أفلام وثائقية" في دور السينما بحلول فبراير حول العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.

ونشرت رسالة على موقع الكرملين جاء فيها: "نطلب من وزارة الثقافة تقديم مقترحات لضمان عرض أفلام وثائقية وطنية في دور السينما حول مواضيع تتعلق بالعملية العسكرية الخاصة ومكافحة انتشار أيديولوجية النازية والفاشية الجديدة".

وبرّرت روسيا هجومها في أوكرانيا بالسعي لـ"اجتثاث النازية" منها فيما اتهم الكرملين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسلطات في كييف بالتواطؤ مع الأوساط القومية المتطرفة.

من جهة ثانية، تصف موسكو عمليتها في أوكرانيا باعتبارها نزاعا بالوكالة مع الغرب، بسبب شحنات الأسلحة لكييف.