living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعليقٌ من البيت الأبيض على أحداث القدس

3
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه لن يقبل بإجراءات أحادية الجانب تهدد الوضع الراهن في مدينة القدس، تعليقا على اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير المسجد الأقصى في وقت سابق اليوم.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "تقف الولايات المتحدة بحزم مع الحفاظ على الوضع الراهن الخاص بالأماكن المقدسة في القدس".

وأضافت: "لن نقبل بأي إجراءات أحادية تهدد الوضع الراهن في القدس".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، ذهب في السياق نفسه، وصرح في وقت سابق بأن بلاده أجرت اتصالات مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن اقتحام بن غفير للأقصى.


وقال: "أستطيع التأكيد أننا اجرينا اتصالات مباشرة مع مكتب نتنياهو وكنا واضحين في موفقنا".

وفي صباح اليوم، اقتحم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى وسط انتشار أمني كبير في البلدة القديمة بالقدس، وعلى أبواب المسجد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها بن غفير المسجد الأقصى، لكنه قام بذلك سابقا بصفته الشخصية، ثم بصفته نائبا في الكنيست.

ولقيت خطوة بن غفير إدانات عربية واسعة.

وأدانت جامعة الدول العربية، "بأشد العبارات" اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى "وتدنيسه لحرمة المسجد صباح اليوم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout