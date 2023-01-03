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قطاع الصناعات التحويلية الكندي يسجل أطول تباطؤ في 7 سنوات

3
JANUARY
2023
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أظهرت بيانات، الثلاثاء، أن نشاط الصناعات التحويلية في كندا انكمش بمعدل أسرع قليلا في ديسمبر، إذ تراجع الطلب بفعل ضبابية المشهد الاقتصادي وارتفاع التضخم.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الكندي إلى قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 49.2 في ديسمبر هبوطا من 49.6 في نوفمبر.

وهذا هو خامس شهر على التوالي يكون فيه المؤشر تحت مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وقالت ستاندرد آند بورز إن هذا هو أطول تتابع للانكماشات منذ المدة التي استمرت سبعة أشهر من أغسطس 2015 حتى فبراير 2016.
وقال بول سميث، مدير الاقتصاديات في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس في بيان "تحول اقتصاد الصناعات التحويلية الكندي إلى أداء منخفض نسبيا آخر مع انتهاء 2022".

وأضاف "أشارت الشركات مجددا إلى أن ضعف الطلب في السوق جاء انعكاسا للضبابية الجارية والأثر السلبي لارتفاع التضخم".

وهبط مؤشر الإنتاج إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 47.1 من 49.0 في نوفمبر، بينما سجل مؤشر الطلبات الجديدة ارتفاعا طفيفا إلى 47.0 من 46.8.

 

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