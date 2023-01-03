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مقاضاة شركة الشوكولا الأميركية "هيرشي".. والسبب؟

3
JANUARY
2023
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رفعت دعوى قضائية ضد شركة تصنيع الشوكولا، “هيرشي”، في الولايات المتحدة بزعم أنها تبيع منتجات تحتوي على مستويات ضارة من المعادن.

وتزعم الدعوى التي رفعها كريستوفر لازازارو أن الشركة ضللت المستهلكين، بعدم الكشف عن كميات الرصاص والكادميوم في ثلاث قطع من الشوكولا الداكنة. وادعى أنه لم يكن ليشتري المنتجات لو كان على علم بذلك.

ولم ترد “هيرشي” على الفور على طلب للتعليق.

وتشير بعض الدراسات، إلى أن مضادات الأكسدة ومستويات السكر المنخفضة نسبيا في الشوكولا الداكنة، يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب.

لكن الدعوى القضائية تشير إلى النتائج الأخيرة لمجلة “كونسيومر ريبورتس” الأميركية، التي اختبرت 28 قطعة شوكولا داكنة بشأن وجود الرصاص والكادميوم فيها.

وزعمت المجلة أن 23 منها، بما في ذلك شوكولا من “هيرشي” و”جوديفا” و”ليندت”، تحتوي على “مستويات أعلى نسبيا” من المعادن. وأضافت أنه “بالنسبة لـ 23 قطعة من الألواح، فإن تناول 28 غراما فقط في اليوم سيضع شخصا بالغا فوق مستوى تقول سلطات الصحة العامة وخبراء الكرياتينين، أنه قد يكون ضارا لواحد على الأقل من تلك المعادن الثقيلة”.

وقالت خبيرة التغذية شيبا مجمودار لـ”بي بي سي”: “يمكن أن يحتوي أي طعام على معادن ثقيلة إذا كانت موجودة في التربة بتركيز عال”. وأضافت “في الوقت الحالي، لا توجد قوانين غذائية تنص على ضرورة اختبار جميع كميات الطعام، حتى تصيبك بالمرض. وبينما لا يوجد مستوى آمن من السموم، فإنه دائما ما يتبادر إلى الذهن شعار “احذر أيها المشتري”.

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعها لازازارو، في محكمة اتحادية في نيويورك، أنه يريد الدفع أقل مقابل الشكولا المعروفة باسم “سبيشل دارك ميلدلي سويت شوكلت” التي تنتجها شركة “هيرشي”، وشكولاتة “ليليز إكسترا دارك شوكلت” 70 ٪ كاكاو وألواح “ليليز إكستريم دارك شوكلت” التي تنتجها شركة ليليز.

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