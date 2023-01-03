مقر شركة إيلون ماسك مهدد بالضياع

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كشفت شركة “كاليفورنيا بروبيرتي ترست”، مالك المبنى الذي يضمّ المقر الرئيس لشركة “تويتر”، أن مقر الشركة المملوكة لرجل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك مهدد بالضياع.

وأوضحت أنها أقامت دعوى قضائية ضد “تويتر” بسبب تخلّفها عن دفع الإيجار البالغ 136.250 دولاراً، وذلك نقلاً عن صحيفة “نيويورك تايمز”.

وبيّنت أنها أخطرت “تويتر”، في 16 كانون الأول الماضي، بأنها ستتخلى عن عقد إيجار الطابق الواقع في سان فرانسيسكو، إذا لم تدفع إيجارها المستحق في غضون 5 أيام. وذكرت، في شكوى تم تقديمها هذا الأسبوع إلى المحكمة العليا لمقاطعة سان فرانسيسكو، أن تويتر لم تمتثل للأمر.

وتوقفت تويتر أسابيع عن دفع الإيجار في كل مكاتبها العالمية لتوفير التكاليف.

وتواجه الشركة أيضاً دعوى قضائية لعدم دفع 197.725 دولاراً مقابل رحلات الطيران التي قام بها ماسك خلال أسبوعه الأول في “تويتر”.