أسعار النفط تتراجع

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تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في شهر بفعل ارتفاع الدولار وبعد أن حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من صعوبات أشد في عام 2023 مع معاناة الاقتصادات الكبرى من ضعف النشاط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 84.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 79.49 دولار للبرميل بعد صعود الدولار. ويجعل ارتفاع العملة الأميركية السلع المقومة بها أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في عام 2023، بينما يبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84.84 دولار للبرميل مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.