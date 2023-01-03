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الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر

3
JANUARY
2023
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سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ستة أشهر الثلاثاء، وسط تداول ضعيف، مع تحول انتباه السوق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.8 بالمئة إلى 1838.69 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 02:57 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة واحد بالمئة إلى 1843.90 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي في كانون الأول، يوم الأربعاء، مما قد يقدم توجيهات حول مسار تشديد السياسة النقدية للبنك.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر فائدة.

وزادت الفضة في العقود الفورية 1.1 بالمئة إلى 24.25 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1077.98 دولار بينما نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1792.21 دولار.

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