رئيسة المفوضية الأوروبية: أخبرت زلينسكي أن الاتحاد الأوروبي يقف بجانبه طالما اقتضى الأمر

ووفق ما نشرته أورسولا عبر حسابها في موقع تويتر، اليوم الإثنين، قالت أورسولا إنها أجرت أول محادثة هاتفية لها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في عام 2023، مشيرة إلى أنها أكدت له دعم الاتحاد الأوروبي لبلاده.

وقالت: “في المكالمة الأولى بالعام الجديد مع الرئيس زيلينسكي، نقلت دعمي الصادق وأطيب تمنياتي للشعب الأوكراني في عام 2023، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانبك طالما يتطلب الأمر”.