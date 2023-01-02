كرواتيا تتخلى عن عملتها الوطنية وتنضم رسميا إلى منطقة اليورو

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إنضمت كرواتيا رسميا إلى منطقة اليورو، حيث تبدأ رسميا في التخلي عن عملتها المحلية الكونا واستخدام اليورو بعد انضمامها إلى منطقة شنغن التي تسمح لمواطنيها بالتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة. وقد وصفت الخطوة بأنها تحول تاريخي في مصير البلاد.

وكانت كرواتيا قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013. ورغبت الأحزاب الكرواتية القومية يومها بالاستمرار في استخدام العملة المحلية، لكن المحكمة الدستورية لم تقر ذلك.

وستكون كرواتيا الدولة رقم 27 الموقعة على اتفاقية شنغن التي تسمح لأربعمئة مليون مواطن أوروبي بالتنقل بحرّية بين الدول الأعضاء.