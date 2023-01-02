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فيتنام: عمال إنقاذ يسابقون الزمن لانتشال طفل سقط في قاع بئر قبل يومين

2
JANUARY
2023
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 يسابق عمال إنقاذ في فيتنام الزمن لانتشال طفل عمره عشر سنوات من قاع تجويف خرساني ضيّق وعميق في موقع لتشييد أحد الجسور على نهر الميكونغ.

وتفيد تقارير بأن الطفل لي هاو نام، كان يبحث عن خردة معدنية عندما زلّت قدمه في التجويف الخرساني، في محافظة دون ثاب جنوبي فيتنام عشية رأس السنة.

ومنذ ذلك الحين وفِرق الإنقاذ تجاهد لانتشال الطفل، وتضخّ إليه الأكسجين عبر أسطوانة دعْم طولها 35 مترا حتى يستطيع التنفس.

وقد سُمع صوت بكاء الطفل واستغاثاته قبل يومين، لكنه لم يستجب لكاميرا دُلّيت إليه اليوم الاثنين في قاع التجويف المحاصَر بداخله.وقال أحد عمال الإنقاذ في الموقع: "إننا نفعل أقصى ما بوسعنا. ولا يمكننا البتُّ في حال الطفل حتى الآن".

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