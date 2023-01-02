living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدفاع الروسية: مقتل 100 جندي أوكراني في دونيتسك وخاركوف

2
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 100 من الجنود والمرتزقة الأوكرانيين في دونيتسك وخاركوف خلال العمليات العسكرية الجارية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مقتل "70 مرتزقاً أجنبياً وإصابة 100 آخرين"، نتيجة قصف نقاط انتشار وحدات "الفيلق الأجنبي" في جمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إنه "نتيجة الهزيمة التي لحقت بوحدات المشاة الآلية الـ60 ولواء الهجوم الجوي الـ79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وبسبب العمليات الهجومية، في محور دونيتسك، سيطرت القوات الروسية على خطوط جديدة مهمة، وبلغت خسائر العدو 70 جندياً أوكرانياً و4 مركبات مشاة قتالية و5 سيارات ".

وأكّدت أن القوات الروسية في محور خاركوف قضت على 30 عسكرياً أوكرانياً، ودمّرت نظامين من أنظمة المدفعية "أم 777"، الأميركية الصنع.

مقتل نحو 350 مسلحاً أوكرانياً خلال ـ24 ساعة
وكانت "الدفاع الروسية" أعلنت أنها "وجّهت ضربة عبر أسلحة جوية بعيدة المدى، وعالية الدقة، إلى مرافق المجمّع الصناعي العسكري لأوكرانيا، والمختص بتصنيع طائرات هجومية من دون طيار تُستخدم في تنفيذ هجمات إرهابية ضد الاتحاد الروسي".

وأكّدت "استهداف مستودعات تخزين ومواقع إطلاق الطائرات الأوكرانية من دون طيار".
وأكّدت الوزارة أنه "تمّ تنفيذ المهمة بنجاح، وأحبطنا خطط نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية ضد روسيا في المستقبل القريب".

وأعلنت "مقتل نحو 350 مسلحاً أوكرانياً خلال الساعات الـ24 الماضية في عدة مناطق، نتيجة للعمليات القتالية".

وأفادت وزارة الدفاع بأنّه "تم تدمير 15 طائرة من دون طيار تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومناطق زاباروجيا وخيرسون وبيلغورود وميكولايف".

وأشارت إلى أنه تمّ إسقاط مروحية من طراز "مي - 8" في جمهورية دونيتسك، واعتراض 7 صواريخ "هيمارس" في جمهورية لوغانسك.

 

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout