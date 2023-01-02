الدفاع الروسية: مقتل 100 جندي أوكراني في دونيتسك وخاركوف

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وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 100 من الجنود والمرتزقة الأوكرانيين في دونيتسك وخاركوف خلال العمليات العسكرية الجارية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مقتل "70 مرتزقاً أجنبياً وإصابة 100 آخرين"، نتيجة قصف نقاط انتشار وحدات "الفيلق الأجنبي" في جمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إنه "نتيجة الهزيمة التي لحقت بوحدات المشاة الآلية الـ60 ولواء الهجوم الجوي الـ79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وبسبب العمليات الهجومية، في محور دونيتسك، سيطرت القوات الروسية على خطوط جديدة مهمة، وبلغت خسائر العدو 70 جندياً أوكرانياً و4 مركبات مشاة قتالية و5 سيارات ".

وأكّدت أن القوات الروسية في محور خاركوف قضت على 30 عسكرياً أوكرانياً، ودمّرت نظامين من أنظمة المدفعية "أم 777"، الأميركية الصنع.

مقتل نحو 350 مسلحاً أوكرانياً خلال ـ24 ساعة

وكانت "الدفاع الروسية" أعلنت أنها "وجّهت ضربة عبر أسلحة جوية بعيدة المدى، وعالية الدقة، إلى مرافق المجمّع الصناعي العسكري لأوكرانيا، والمختص بتصنيع طائرات هجومية من دون طيار تُستخدم في تنفيذ هجمات إرهابية ضد الاتحاد الروسي".

وأكّدت "استهداف مستودعات تخزين ومواقع إطلاق الطائرات الأوكرانية من دون طيار".

وأكّدت الوزارة أنه "تمّ تنفيذ المهمة بنجاح، وأحبطنا خطط نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية ضد روسيا في المستقبل القريب".

وأعلنت "مقتل نحو 350 مسلحاً أوكرانياً خلال الساعات الـ24 الماضية في عدة مناطق، نتيجة للعمليات القتالية".

وأفادت وزارة الدفاع بأنّه "تم تدمير 15 طائرة من دون طيار تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومناطق زاباروجيا وخيرسون وبيلغورود وميكولايف".

وأشارت إلى أنه تمّ إسقاط مروحية من طراز "مي - 8" في جمهورية دونيتسك، واعتراض 7 صواريخ "هيمارس" في جمهورية لوغانسك.