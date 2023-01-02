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بايدن يثير موجة استياء جديدة بتصريحاته!

2
JANUARY
2023
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انتقد مشاهدو قناة CBS الأمريكية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب مقابلة أجراها خلال عطلة رأس السنة، في جزر العذراء.

وصرح بايدن خلال المقابلة: " طوال حياتي المهنية، لم أكن أبدا متفائلا بشأن أمريكا كما اليوم، نحن البلد الأكثر تميزا في العالم، نحن نتاج الفرص".

لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا تصريحات بايدن بحدة، واعتبروا أنه متفائل جدا، بشأن ما يجري في الولايات المتحدة.

فكتب أحد المعلقين قائلا: "الولايات المتحدة فريدة، نعم فالشعب الأمريكي منقسم ومدمر أخلاقيا، ومعنويا، أنا شخصيا سأتفاءل عندما يختفي بادين وإدارته الإجرامية".

وأضاف آخر: "طالما أن جو بايدن يدير البيت الأبيض، لن أتفاءل أبدا بوضع الولايات المتحدة، فخلال فترة رئاسته لم يحدث سوى الكوارث".

وسخر آخر: "كرئيس يضع الدول الأخرى في المقام الأول، بالطبع سيكون بايدن متفائلا بشأن أمريكا".

وعلق آخر: "لماذا يجب أن أتفاءل؟، اليوم تلقيت رسالتين إلكترونيتين، الأولى تخبرني بأن سعر الإنترنت سيرتفع بنسبة 33 %، وإيجار المخازن سيرتفع بنسبة 25 %، وربما أكثر"، وأضاف، "تريدون بيضا على الفطور؟، تفضلوا فكل 10 بيضات تكلف 5 دولارات".

 وأضاف آخر: "بايدن ينقذ أوكرانيا، على حساب بلاده".

 يشار إلى أن هذه ليس المرة الأولى التي تلاحظ فيها الجماهير سلوك بايدن الغريب، ففي أبريل، جعل ميشيل أوباما نائبة لزوجها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في الوقت الذي شغل فيه هو هذا المنصب، كما أطلق على نائبته، كامالا هاريس لقب الرئيس، وأخطأ في نطق اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلط بين كلمتي "التطعيم" و"التصعيد"، وضاع بين سوريا وليبيا، والعراق وإيران.

RIA Novosti
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