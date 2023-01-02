جثمان بيليه يصل نادي "سانتوس" في البرازيل لوداعه

A + A -

نقل نعش أسطورة كرة القدم البرازيلي، وبطل العالم 3 مرات، بيليه، اليوم الاثنين، إلى ملعب نادي "سانتوس" في البرازيل، حيث ستقام مراسم وداعه، وستقام جنازته في الـ 3 من يناير.

واجتمع آلاف المشجعين في ساحة الملعب، لاستقبال موكب بطل كرة القدم بيليه، الجنائزي لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، وقام المعجبون بنشر لافتات تحمل شعار " يحيا الملك"، في أرجاء الملعب.

ولد إدسون أرانتس دو ناسيمنتو "بيليه" في الـ 23 من أكتوبر 1940، وخاض مباراته الأولى مع فريق سانتوس عام 1956، عندما كان لا يزال في الخامسة عشرة من العمر، وتم استدعاؤه للمنتخب الوطني بعد عام، وسجل هدفا في أول مشاركة له في مباراة ضد الأرجنتين.

توفي بيليه في الـ 29 من ديسمبر 2022 عن عمر يناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم تشخيص إصابته بورم في القولون في سبتمبر 2021، وفي العام 2022 أدخل إلى "ألبرت آينشتاين"، مرتين لعلاج سرطان، الأمعاء، الكبد، والرئة.

تصدر بيليه إلى جانب نيمار صدارة الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي، حيث سجل 77 هدفا في 92 مباراة، ومثل منتخب البرازيل لـ 18 عاما.