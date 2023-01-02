living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كندا تحظر على معظم الأجانب شراء المنازل

2
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دخل حظر على شراء الأجانب العقارات السكنية في كندا حيّز التنفيذ الأحد، بهدف جعل المنازل متاحة بشكل أكبر للمواطنين الذين يواجهون أزمة سكن.
 
وتسمح استثناءات ضمن القانون لغير المواطنين مثل اللاجئين والمقيمين بشكل دائم بشراء منازل.
 
في أواخر كانون الأول أوضحت أوتاوا أيضا بأن الحظر لن ينطبق إلا على المساكن الموجودة في المدن وليس على العقارات المملوكة لأغراض الترفيه مثل الأكواخ الصيفية.
     
واقترح رئيس الوزراء جاستن ترودو الإجراء المؤقت الذي يستمر لعامين خلال حملة العام 2021  الانتخابية عندما تجاوزت أسعار العقارات بأشواط القدرة الشرائية للعديد من الكنديين.

وقال حزبه الليبرالي حينذاك إن "المنازل الكندية تجذب الساعين إلى الربح والشركات الثرية والمستثمرين الأجانب".
 
وأضاف: "يؤدي ذلك إلى مشكلة حقيقية في المساكن المستخدمة بشكل قليل والشاغرة وانتشار التكهنات وارتفاع الأسعار بشكل كبير. المنازل مخصصة للناس وليس للمستثمرين".
 
بعد فوزهم الانتخابي عام 2021، أدخل الليبراليون بهدوء قانون منع شراء العقارات السكنية لغير الكنديين.
 
كما فرضت أسواق مهمة مثل فانكوفر وتورونتو ضرائب على غير المقيمين والمنازل الشاغرة.
 
وتراجعت حدة ارتفاع الأسعار في سوق العقارات بالنسبة للبائعين إذ تأثّرت الرهون العقارية بسياسة بنك كندا النقدية المشددة الرامية للسيطرة على التضخم.
 
وبحسب "رابطة العقارات الكندية"، تراجع معدل أسعار المنازل من ذروة بلغت أكثر من 800 ألف دولار كندي (590 ألف دولار أميركي) مطلع 2022 إلى أكثر بقليل من 630 ألف دولار كندي (465 ألف دولار أميركي) الشهر الماضي.
 
وأفاد العديد من الخبراء بأن الحظر على المشترين الأجانب الذين يمثّلون أقل من خمسة في المئة من ملّاك المنازل في كندا، بحسب وكالة الإحصاء الوطنية لن يؤدي هدفه في خفض أسعار المنازل.
 
ويشيرون بدلا من ذلك إلى الحاجة لبناء مزيد من المنازل للإيفاء بالطلب.
 
وتحدّثت "الشركة الكندية للرهون العقارية والإسكان"، وهي وكالة السكن الوطنية، في تقرير في حزيران عن الحاجة لقرابة 19 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2030.
     
ويعني ذلك أنه سيتعيّن بناء 5,8 ملايين منزل جديد، أي أكثر بـ3,5 ملايين منزل من العدد المقرر بناؤه حاليا للإيفاء بهذا الطلب، بحسب ما ذكرت الشركة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout