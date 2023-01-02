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شركة "تويتر" مهددة بفقدان مقرها بسبب 136 ألف دولار

2
JANUARY
2023
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أقامت شركة California Property Trust، مالكة المبنى الذي يضم مقر "تويتر" الرئيسي، دعوى قضائية ضد الشركة التي يملكها إيلون ماسك بسبب تخلفها عن دفع الإيجار البالغ 136250 دولارا.
 
ووفقًا لـ Bloomberg عبر The Verge ، أخطرت الشركة "تويتر" في 16 ديسمبر بأنها ستتخلى عن عقد إيجار الطابق 30 من مبنى Hartford ، الواقع في 650 California Street في سان فرانسيسكو، إذا لم تدفع إيجارها المستحق في غضون خمسة أيام.
 
وفي شكوى تم تقديمها هذا الأسبوع إلى المحكمة العليا لمقاطعة سان فرانسيسكو، قالت California Property Trust إن "تويتر" فشلت في الامتثال للأمر.
 
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" توقفت "تويتر" لأسابيع عن دفع الإيجار في جميع مكاتبها العالمية لتوفير التكاليف، وتواجه الشركة أيضا دعوى قضائية لعدم دفع 197.725 دولارا مقابل رحلات الطيران العارض التي قام بها ماسك خلال أسبوعه الأول في "تويتر"، وخلال نفس الفترة الزمنية ، ورد أن ماسك أحضر "أكثر من نصف دزينة" من المحامين من "سبيس إكس" لدعم الفريق القانوني لـ "تويتر"ة "تويتر" مهددة بفقدان مقرها بسبب 136 ألف دولار
روسيا اليوم
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