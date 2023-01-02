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بيونغيانغ تقيل ثاني أقوى مسؤول عسكري بعد كيم جونغ أون

2
JANUARY
2023
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قالت وسائل إعلام رسمية إن كوريا الشمالية أقالت باك جونغ تشون، الذي يعد ثاني أقوى مسؤول عسكري في البلاد بعد الزعيم كيم جونغ أون.
 
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس الأحد أن باك، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم وسكرتير اللجنة المركزية للحزب، أُقيل وحل محله ري يونغ جيل في الاجتماع السنوي للجنة الأسبوع الماضي.
 
ولم تذكر الوكالة سبب إقالة باك جونغ تشون، بحسب ما ذكرت رويترز.
 
ودأبت بيونغيانغ على تغيير قادتها، ويمثل التجمع الحزبي في نهاية العام فرصة للإعلان عن تعديلات في المناصب وقرارات سياسية رئيسية أخرى.
 
وأظهرت لقطات تلفزيونية باك وهو جالس في الصف الأول من المنصة ورأسه لأسفل خلال الاجتماع، بينما رفع أعضاء آخرون أيديهم للتصويت على بعض القضايا.
 
وفيما بعد، ظهر مقعده شاغرا.
 
وتُعد اللجنة العسكرية المركزية للحزب، التي يرأسها كيم جونغ أون، أقوى هيئة لصنع القرار العسكري في البلاد، وتمتلك صلاحيات تفوق وزارة الدفاع.
 
وترقى باك في المناصب العسكرية بسرعة من قائد مدفعية بنجمة واحدة في عام 2015 إلى جنرال بأربع نجوم في عام 2020 بفضل إسهاماته في التقدم الذي أحرزته كوريا الشمالية في مجال تكنولوجيا الصواريخ قصيرة المدى.
 
ورقي باك في أواخر 2020 إلى رتبة مارشال، وهي أعلى رتبة عسكرية تحت الزعيم كيم، وأصبح من أشد المعارضين للتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في نوفمبر من العام الماضي.
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