living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القبض على ملكة جمال سابقة

2
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ألقت مصالح الأمن بالجزائر العاصمة، القبض على المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وملكة جمال شمال إفريقيا السابقة، وحيدة قروج، ليلة راس السنة.

وحسب المصادر، تم القبض على قروج ليلة رأس السنة بعد أن تم اقتحام منزلها والعثور على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين ومبالغ مالية ضخمة.

إثر ذلك، تم تحويل المتهمة رفقة رضيعها (7 أشهر)، أين تم إخضاعها لتحقيق ابتدائي أفضى إلى إيداعها رهن الحبس المؤقت.

وأوضحت المصادر أن زوج المتهمة الذي كان خارج المنزل لدى اقتحام مصالح الأمن له، يوجد في حالة فرار بعد أن علم بخبر اعتقال زوجته، وهو المسبوق قضائيا في قضايا سابقة، كما أن شقيق وحيدة قروج يتواجد في السجن بعد إدانته أيضا في قضية مخدرات.

واشتهرت قروج على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حصولها على لقب ملكة جمال التراث الإفريقي.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout