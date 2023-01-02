القبض على ملكة جمال سابقة

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ألقت مصالح الأمن بالجزائر العاصمة، القبض على المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وملكة جمال شمال إفريقيا السابقة، وحيدة قروج، ليلة راس السنة.

وحسب المصادر، تم القبض على قروج ليلة رأس السنة بعد أن تم اقتحام منزلها والعثور على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين ومبالغ مالية ضخمة.

إثر ذلك، تم تحويل المتهمة رفقة رضيعها (7 أشهر)، أين تم إخضاعها لتحقيق ابتدائي أفضى إلى إيداعها رهن الحبس المؤقت.

وأوضحت المصادر أن زوج المتهمة الذي كان خارج المنزل لدى اقتحام مصالح الأمن له، يوجد في حالة فرار بعد أن علم بخبر اعتقال زوجته، وهو المسبوق قضائيا في قضايا سابقة، كما أن شقيق وحيدة قروج يتواجد في السجن بعد إدانته أيضا في قضية مخدرات.

واشتهرت قروج على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حصولها على لقب ملكة جمال التراث الإفريقي.