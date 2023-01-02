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تركيا تعتقل أكثر من 30 مشتبها به بتهم إرهاب في جنوب البلاد

2
JANUARY
2023
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وكالات: اعتقلت السلطات التركية أمس، أكثر من 30 مشتبها به بتهم إرهاب في مقاطعة هاتاي الواقعة في أقصى جنوب البلاد خلال عملية خاصة، حسبما ذكرت صحيفة ديلي صباح.

 

واعتقلت الشرطة في هاتاي 16 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية) الأحد، بحسب الصحيفة التركية.

 

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة اعتقلت 17 مسلحا من تنظيم داعش في المقاطعة ذاتها، وضبطت القوات خلال عمليات التفتيش أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة.

 

وكانت تركيا قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، اعتقال خلية تابعة لحزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد كانت بصدد تنفيذ عملية إرهابية، وذلك في وقت تتصاعد فيه العمليات الأمنية لأنقرة ضد معاقل التنظيم في سوريا والعراق.

 

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صوليو، إنه تم القبض على "خلية مكونة من 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" في ولاية وان، كانوا بصدد تنفيذ عملية إرهابية".

 

وأضاف في مؤتمر صحفي بإسطنبول على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية أن السلطات الأمنية كانت تتعقب الخلية المذكورة منذ فترة طويلة.

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