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دولة معزولة لم تحتفل حتى الآن بالسنة الجديدة!

1
JANUARY
2023
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احتفلت معظم دول العالم بقدوم العام 2023، لكن دولة "معزولة" لم تحتفل حتى الآن بالسنة الجديدة، وتعتبر الأخيرة التي تقوم بذلك سنويا.

في جنوب المحيط الهادئ، بين الولايات المتحدة وأستراليا، تعد جزيرة ساموا الأميركية المكان الأخير في العالم الذي يرحب بالعام الجديد.
وبالإضافة لهذه الدولة، هناك جزر غير مأهولة تحتفل بالعام الجديد، لكنها خالية تماما من السكان، وهي جزيرتا بيكر وهولاند.

ويقطن ساموا الأميركية قرابة 45 ألف شخص، ويحتفل سكان هذه الجزيرة برأس السنة الساعة 12 ظهرا من يوم 1 يناير بتوقيت غرينتش، أو 5 مساء بتوقيت أبوظبي.

تعد ساموا وكيريباتي الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين تحتفلان بالعام الجديد 2023، حسبما ذكر موقع "ناشيونال جيوغرافيك".

وتعتبر جزيرة كيريتيامتي، أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين.

المسافة بين ساموا، أول دولة تستقبل العام الجديد، وساموا الأميركية، التي تحتفل بعدها بـ26 ساعة، لا تزيد عن 160 كيلومترا، وبرحلة طائرة لا تتجاوز 20 دقيقة، يمكن التنقل بين الجزيرتين.

لكن ساموا الأميركية تعتبر مع نهاية التفاف الكرة الأرضية، لذا هي الأخيرة التي يمر بها اليوم، بينما تعد جزيرة ساموا الأولى في العالم التي يمر بها اليوم.

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