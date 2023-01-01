العام الجديد يهل على هذا البلد ببداية مأساوية!

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لقي 9 أشخاص حتفهم خلال احتفالات العام الجديد، في حادث تدافع أمام أحد مراكز التسوق في العاصمة الأوغندية كامبالا، اليوم الأحد.

وأفادت الشرطة الأوغندية، بأن الحادث وقع أمام مركز "فريدوم سيتي" في كمبالا، بعد إطلاق الألعاب النارية احتفالا بدخول العام الجديد، ما أدى لوفاه 9 أشخاص، وإصابة آخرين.