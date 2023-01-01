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كرواتيا تنضم رسمياً إلى منطقة شنغن واليورو

1
JANUARY
2023
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انضمت كرواتيا إلى منطقة اليورو ومنطقة "شنغن" لحرية الحركة بين دول الاتحاد الأوروبي في يوم رأس السنة الجديدة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها بلد أوروبي إلى كل من المنطقتين في اليوم نفسه، فيما يشكل معلماً مهماً لكرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013.

وأصبحت كرواتيا ابتداءً من أول كانون الثاني/يناير، العضو العشرين في منطقة اليورو، كما أصبح اليورو عملتها الرسمية.

وفي التاريخ نفسه، أصبحت أيضاً العضو السابع والعشرين في منطقة شنغن، التي تم إنشاؤها في عام 1985، للسماح بحرية الحركة لجميع مواطني الدول الموقعة والبالغ عددهم 420 مليوناً.

ولمساعدة الناس على التكيف مع استخدام اليورو ابتداءً من أول كانون الثاني/يناير، سيستمر التداول المزدوج للعملة كونا الكرواتية واليورو لمدة أسبوعين.

وبعد الساعة 12:00 منتصف ليل 14 كانون الثاني/يناير، سيتم استخدام اليورو فقط. ومع ذلك، ستستمر البنوك ومكاتب البريد في تحويل الكونا إلى اليورو طوال عام 2023.

وأصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم السبت، بياناً يهنئ كرواتيا وفقاً لتقرير نشره موقع "SchengenVisaInfo".

وقالت المفوضية في البيان: "في 1 كانون الثاني/يناير 2023، ستتبنى كرواتيا اليورو عملة لها، وستنضم بالكامل إلى منطقة شنغن، ويشكل هذا معلماً هاماً في تاريخ كرواتيا، ومنطقة اليورو ومنطقة شنغن، والاتحاد الأوروبي ككل".

وأشارت المفوضية إلى أنّه مع انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن، باتت المنطقة تتكون من 27 دولة عضو، 23 منها هي أيضاً دول الاتحاد الأوروبي، فيما أصبحت منطقة اليورو، تتكون الآن من 19 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، و347 مليون من مواطني الاتحاد يتقاسمونها كعملة مشتركة.

ولفتت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أنه "تماشياً مع لائحة تقييم ومراقبة شنغن، سيتم تقييم كرواتيا في غضون عام واحد من تاريخ التطبيق الكامل لمكتسبات شنغن"، مبينةً أنّ اللائحة خضعت مؤخراً لإصلاحات من أجل تعزيز تقييم احترام حقوق الإنسان.

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