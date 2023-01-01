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الشرق الأوسط: اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا الشهر المقبل

1
JANUARY
2023
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الشرق الأوسط: يُعقد لقاء بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا «في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني)» كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في خطوة جديدة من التقارب الذي بدأ بين أنقرة ودمشق.

 

وقال أوغلو لصحافيين وفق ما نقلت محطة «إن تي في» التلفزيونية التركية: «قررنا عقد اجتماع ثلاثي في النصف الثاني من يناير... قد يُعقد الاجتماع في بلد آخر».


وكان اجتماع ثلاثي عقد (الأربعاء) في موسكو بين وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي، هو الأول منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 التي تسببت بتوتر كبير في العلاقات بين أنقرة ودمشق.


وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أشار منتصف ديسمبر (كانون الأول) إلى أنه قد يلتقي نظيره السوري بشار الأسد بعد اجتماعات على مستوى وزيري الدفاع ثم الخارجية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.


وتركيا، البلد المجاور لسوريا، تعتبر أبرز داعمي المعارضة السياسية والعسكرية منذ اندلاع النزاع.


وبحسب المحللين، تسعى موسكو لتحقيق تقارب بين هذين البلدين الحليفين لها واللذين يوحدهما «عدو» مشترك هو القوات الكردية الموجودة في شمال سوريا والتي تصنفها أنقرة بـ«الإرهابية» وتحظى بدعم واشنطن.


وشنت أنقرة سلسلة من الغارات الجوية نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على مواقع للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا، مهددة بعملية برية جديدة بعد العمليات الثلاث التي شنتها منذ عام 2016.

 

الشرق الأوسط
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