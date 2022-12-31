وزير الخارجية التركي يفصح عن مراحل ومستقبل تطبيع العلاقات مع سوريا

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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه يجب عقد اللقاءات واستمرارها وتطويرها من أجل نجاح عملية التطبيع مع سوريا.

وقال أوغلو: "عند الحديث عن التطبيع لا يوجد شيء اسمه لقاء لمرة واحدة فقط. إذا حصل لقاء لمرة واحدة فقط، فلا يمكن إحراز أي تقدم على أي حال".

وأضاف: "كما ترون.. مستوى التواصل بيننا (المسؤولين الأتراك والسوريين) آخذ في الارتفاع.. في البداية وبالمستوى الأول كانت الاجتماعات الفنية التقنية، ثم اجتماعات أجهزة الاستخبارات، ثم المحادثات العسكرية والأمنية، ثم المرحلة السياسية ثم الشؤون الخارجية.. وبعدها هل سيكون هناك لقاء أعلى في المستقبل أم لا؟ علينا العمل.. لتحديد لماذا وما هو الغرض من هذه المحادثات؟ وماذا سوف نفعل؟ وما هي التوقعات؟ وماذا يمكننا أن نفعل معا في المستقبل؟".

يذكر أن موسكو استضافت في وقت سابق لقاء وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره السوري علي محمود عباس، ورئيسي المخابرات في البلدين هاكان فيدان، وعلي مملوك، بحضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن "الجانبين بحثا ملفات عدة وكان اللقاء إيجابيا"، مشيرة إلى أن جميع الأطراف أكدوا ضرورة وأهمية استمرار الحوار المشترك من أجل استقرار الوضع في سوريا والمنطقة.