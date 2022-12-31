قطر تدين خطط الحكومة الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان

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ونشرت وزارة الخارجية القطرية بيانا على صفحتها الرسمية عبر "تويتر"، مساء أمس الجمعة، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمخططات الحكومة الإسرائيلية الجديدة الرامية إلى تطوير الاستيطان.

واستنكرت قطر استمرار السلطات الإسرائيلية في محاولات تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، حيث اعتبرت هذا الأمر انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واصفة إياه بـ"الاعتداء السافر على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأعربت الخارجية عن قلقها من أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

وأكدت الخارجية على موقف قطر الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.