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أوّل تعليق لمنتخب البرتغال على "صفقة رونالدو"

31
DECEMBER
2022
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رحب الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال على "تويتر"، بانضمام قائده وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، في الصفقة التي تمت رسميا أمس الجمعة.

وكتب الحساب الرسمي للبرتغال: "مغامرة جديدة... انطلق إليها يا قائد".

وأعلن نادي النصر، أمس الجمعة، أنه وقع عقدا مع رونالدو يمتد حتى عام 2025، مضيفا أن العقد تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.

ولم يكشف النادي السعودي أي تفاصيل مالية للصفقة ولكن الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، أفاد بأن راتب رونالدو في نادي النصر يقترب من 200 مليون يورو في السنة (يشمل الصفقات التجارية).

وستكون تجربة رونالدو مع النصر، هي الأولى له خارج قارة أوروبا، بعدما سبق ولعب لأندية سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.

وكان قد أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تشوقه لبدء تجربة جديدة في مسيرته، بعدما وقع عقد انضمامه لنادي النصر السعودي اليوم الجمعة.

ونقل موقع نادي النصر عن اللاعب البالغ 37 عاما قوله "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا".

وأضاف: "أنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".

روسيا اليوم
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