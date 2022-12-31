living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أجرت مقابلات مع "زعماء العالم"... وفاة مذيعة أميركية شهيرة

31
DECEMBER
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت شبكة تلفزيون (إيه.بي.سي)، الجمعة، أن باربرا والترز، إحدى أكثر النساء ظهورا على التلفزيون الأميركي كأول مذيعة في بث إخباري مسائي وواحدة من أبرز المحاورين على التلفزيون، توفيت عن عمر يناهز 93 عاما.

قال روبرت إيجر الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني، الشركة الأم لشركة (إيه.بي.سي)، على تويتر إن والترز التي أنشأت البرنامج الحواري النسائي الشهير "ذا فيو" (وجهة نظر) على شبكة (إيه.بي.سي) عام 1997 توفيت يوم الجمعة في منزلها في نيويورك.

وأجرت والترز خلال عملها الذي امتد خمسة عقود مقابلات مع مجموعة من زعماء العالم منهم الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، ورئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارغريت تاتشر والليبي معمر القذافي والرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بالإضافة إلى جميع رؤساء الولايات المتحدة وزوجاتهم منذ ريتشارد نيكسون وزوجته بات.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي) أن والترز حصلت على 12 جائزة من جوائز إيمي، 11 منها أثناء وجودها في إيه.بي.سي نيوز.

بدأت والتر مسيرتها الإعلامية في برنامج "ذا توداي شو" على شبكة (إن.بي.سي) في ستينيات القرن الماضي ككاتبة ومنتجة.

دخلت التاريخ كأول مذيعة تشارك في بث نشرة إخبارية أميركية مسائية حيث اشتركت مع هاري ريسونر في تقديم أخبار إيه.بي.سي المسائية.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout